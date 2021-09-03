Раскрыты подробности о боях талибов с повстанцами в Панджшере

Ночью 3 сентября боевики движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) начали наступление на повстанцев в Панджшере, но с огромными потерями были вынуждены отступать. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Представители Фронта национального сопротивления рассказали , что талибы активно дезинформируют общественность о ситуации на севере Афганистана. В частности, как утверждают представители ополченцев, их лидер Ахмад Шах Мосуд жив, вопреки заявлениям боевиков о его гибели.

По сообщению СМИ, в ходе неудачного наступления к боевикам «Талибана» присоединились отряды «Аль-Каиды» (организация запрещена на территории России). В плен к повстанцам попало много талибов. Также в качестве трофеев силы сопротивления захватили много стрелкового оружия и прочего снаряжения.

Ранее в СМИ сообщалось, что после ожесточённых боёв «Талибан» овладел провинцией Панджшер. Также отмечалось, что мирные переговоры между лидером повстанцев Ахмадом Шахом Мосудом и представителями талибов провалились. Боевики требовали немедленной сдачи, но Мосуд отказался идти на уступки новой власти, которая, по его словам, исповедует террор.