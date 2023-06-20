Раскрыты личности пассажиров, застрявших в батискафе у «Титаника» BBC: на борту застрявшей у «Титаника» подлодки находятся британский миллиардер и бизнесмен из Пакистана

Фото: OceanGate

Батискаф Titan

На борту подводной лодки, застрявшей недалеко от места крушения «Титаника» в Атлантическом океане, находится британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, сообщает BBC. Как уточнили в издании, 58-летний мужчина ранее уже летал в космос, а его имя было трижды занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме него, на борту батискафа находятся предприниматель из Пакистана Шахзады Дауда и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика OceanGate Стоктон Раш. Источники BBC уточняют, что спасатели продолжают поиски подлодки в океане, однако пока никаких признаков судна обнаружено не было.

О пропаже подводной лодки сообщалось накануне. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция в районе исчезновения глубоководного аппарата. Экспедицию организовала компания OceanGate Expedition.

Утром 20 июня один из туристов, якобы находившийся на борту исследовательского батискафа, вышел на связь и заявил, что с ним все хорошо. Этим туристом является Рори Голден, исследователь из Ирландии. Он заявил, что все члены экипажа ожидают спасателей. При этом источники BBC о нем не упоминают.