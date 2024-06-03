Раскрыты главные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина на встрече в КНР FT: Путин и Си Цзиньпин обсудили на встрече работу банков и украинский саммит

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках переговоров в Китае обсудили строительство газопровода «Сила Сибири-2» и возможное участие Пекина в конференции по Украине в Швейцарии, написало издание Financial Times. По данным журналистов, лидеры стран также затронули тему расширения присутствия китайских банков в РФ.

Визит российского лидера состоялся с 16 по 17 мая. Как говорится в статье, по вопросам банков и украинского саммита стороны, вероятно, достигли значительного прогресса.

В итоге Китай официально отказался участвовать в мероприятии по Украине в Швейцарии, обратили внимание журналисты. Китайские власти указали на бессмысленность обсуждений мира без присутствия на саммите представителей России, констатировали в СМИ.

Ранее киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник отметил, что отсутствие Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии можно расценить как сигналы. В случае с главой Белого дома это будет послание западному миру, а с лидером КНР — сигналом для Глобального Юга, резюмировал эксперт.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении из Харькова попросил американского главу и китайского председателя поддержать саммит. По его словам, так политики, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке мероприятия, смогут проявить «лидерство в приближении мира».