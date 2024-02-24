Раскрыты детали спецоперации Британии с 500-килограммовой бомбой времен ВОВ В Британии во дворе дома нашли 500-килограммовую бомбу времен ВОВ

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Британские саперы обезвредили одну из самых крупных бомб со времен Второй мировой войны, отмечается на сайте Минобороны Великобритании. Известно, что вес боеприпаса составил 500 кг, а найден он был во дворе обычного жилого дома в Плимуте.

Хочу выразить благодарность всем военнослужащим, участвовавшим в этой сложнейшей операции и работавшим днем и ночью, чтобы обеспечить безопасность людей и свести риск к минимуму, — заявил глава оборонного ведомства страны Грант Шэппс, комментируя операцию.

Бомба, как сообщается, была изготовлена более 80 лет назад и до сих пор представляла опасность. Специалисты приняли решение вывести снаряд за пределы населенного пункта: для этого сначала эвакуировали порядка 10 тысяч жителей, доставили к морю и погрузили на баржу. Снаряд опустили на глубину порядка 15 метров и затем подорвали. Для этого потребовалось задействовать более 100 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли два артиллерийских снаряда времен ВОВ. Первый 150-мм снаряд нашли на стройке автомагистрали на шоссе Подбельского, а второй — мину калибра 81-мм около кладбища.