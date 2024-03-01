Раскрыты детали мирного договора России и Украины 2022 года WSJ: в договоре России и Украины 2022 года допускалось членство Киева в ЕС

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В документе мирного соглашения России и Украины, составленного весной 2022 года, допускалось членство Киева в Евросоюзе, пишет газета The Wall Street Journal. Также, по ее данным, в проекте категорически исключалось присоединение Украины к НАТО.

В проекте договора говорится, что Украине, несмотря на возможность вступления в ЕС, не будет разрешено вступать в военные союзы, такие как НАТО. На украинскую землю не будет допускаться иностранное оружие, — пишет WSJ.

Кроме того, в документе подчеркивалось, что принадлежность Республики Крым России остается неизменной. Согласно проекту, Москва также настаивала на том, чтобы русский язык на Украине использовался наравне с государственным, однако Киев отверг это требование.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что российско-украинский военный конфликт мог закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина приняла предложение Москвы и сохранила нейтралитет. По его словам, Киев отказался от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что сегодня переговорный процесс между Россией и Украиной пока не представляется возможным. По словам политика, РФ открыта к диалогу, однако трудности имеются со стороны Киева. Сальдо полагает, что диалог между странами не состоится, пока Киев получает соответствующие указания от Запада.