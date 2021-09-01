Раскрыты детали биографий лидеров «Талибана»

Сейчас в движении «Талибан» (запрещено в РФ) можно выделить сразу несколько лидеров. Их биографии и роли раскрыла газета The Washington Post.

По данным издания, одним из лидеров талибов является Хайбатулла Ахундзада. Он считается их верховным лидером. Мужчина пришёл к власти в 2016 году после того, как в Пакистане был убит предыдущий лидер движения Ахтар Мохаммад Мансур. Ахундзада долгое время преподавал в религиозных школах Пакистана, куда сбежал в 2001 году. У него нет большого военного опыта, поэтому он занимается укреплением финансового положения «Талибана».

Другим лидером талибов является мулла Абдул Гани Барадар, который отвечает за политические вопросы и возглавляет политический офис движения. Именно Барадар возглавлял делегацию талибов на переговорах с США в Катаре и лично общался с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Также он выступил перед гражданами Афганистана после захвата Кабула талибами.

Как отмечает The Washington Post, старший сын основателя «Талибана» муллы Мухаммеда Омара мулла Мухаммед Якуб является новым лицом в движении. Он возглавляет вооружённые силы талибов. Якуб считается наиболее умеренным лидером талибов, именно он призывал боевиков воздерживаться от грабежей и нападений на мирных жителей.

Ещё один заметный представитель талибов — полевой командир Сираджуддин Хаккани. Он отличается более радикальными взглядами и сейчас возглавляет так называемую «Сеть Хаккани» — самое радикальное крыло «Талибана», признанное в США террористической организацией.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно взяли под свой контроль управление Афганистаном: они пообещали, что не будут устраивать кровавый террор, и разрешили гражданам зарубежных государств беспрепятственно покинуть страну через Международный аэропорт Кабула. Однако силы сопротивления талибам остались не согласны с новым правительством и закрепились в провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.

Ранее заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что для признания новых властей Афганистана со стороны России необходимо дождаться формирования нового инклюзивного правительства. По его словам, в этом вопросе «нет спешки».