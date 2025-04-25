Раскрыты четыре пункта предложения США по Украине Reuters: предложение США по Украине включает снятие антироссийских санкций

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Предложение США по урегулированию конфликта на Украине содержит пункт о снятии санкций с России, сообщает Reuters. Кроме того, предложение подразумевает признание Крыма де-юре российским и территорий четырех новых регионов де-факто под контролем России.

Также предложение включает немедленное начало переговоров между РФ и Украиной, постоянное прекращение огня и отказ Киева от стремления вступить в НАТО.

Ранее New York Post сообщил, что план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может включать развертывание европейских сил в стране. В Вашингтоне считают, что это поможет обеспечить соблюдение прекращения огня. В издании добавили, что также обсуждается использование отдельной миротворческой силы в виде совместной комиссии с участием России, Украины и не входящей в НАТО страны.

Позже секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Россия донесла до американской стороны свою позицию по условиям прекращения огня на Украине. По его словам, администрация Соединенных Штатов восприняла услышанное с пониманием. Он добавил, что перспективы прекращения огня на Украине «есть всегда». Шойгу напомнил, что глава государства Владимир Путин говорил, что Москва пойдет на прекращение огня только в том случае, если оно не будет попыткой организовать очередную передышку и перегруппировку сил противника.