Раскрыто, почему в отелях Антальи почти не осталось мест Yenicag Gazetesi: в отелях Антальи почти закончились места из-за Курбан-байрама

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

В отелях Антальи в Турции практически не осталось мест для бронирования на середину июня, сообщает газета Yenicag Gazetesi. Такая тенденция обусловлена повышенным спросом из-за празднования Курбан-байрама, являющегося одним из самых из главных праздников для мусульман. По информации газеты, на первом месте среди туристов Германия, а на втором — Россия.

Некоторые отели заполнены намного больше, чем в прошлом году, другие работают на нормальном уровне. Особенно заметен рост числа туристов из Германии — 540 тысяч человек, что на 20% больше, чем в прошлом году. Россия на втором месте, хотя и с падением на 6% — 366 тысяч человек, — заявил председатель Ассоциации отельеров Хакан Саатчиоглу.

С начала этого года Анталью посетили 2,6 млн иностранных туристов. Это на 14% больше, чем прошлогодние результаты. По словам Саатчиоглу, туристический сезон в городе начался очень активно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству создать и запустить единую цифровую платформу в сфере туризма. Поручение главы государства должно быть выполнено вплоть до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.