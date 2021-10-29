Раскрыто меню Лаврова и принца Чарльза на ужине саммита G20

Стали известны блюда, которые были поданы участниками саммита «Большой двадцатки» (G20), который проходит в Риме. Гостям, в том числе представителю России Сергею Лаврову, были предложены рыбные блюда, например, маринованный в душистых травах лосось. Об этом сообщает ТАСС.

В меню также оказались : ризотто из тыквы, сибас с зеленью, пирог с помидорами, сельдереем, артишоками и картофелем, а на десерт — мандариновый крем. Известно, что на ужине присутствовали 120 человек. Людей разделили на два просторных зала ради соблюдения мер по дистанцированию. В одном зале ужинали лидеры с их супругами, а в другом — министры из делегаций. На саммите также присутствовал британский принц Чарльз.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом отметил важность включения российских вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для применения в чрезвычайной ситуации.

Министр иностранных дел России напомнил, что РФ поддержала сохранение за ВОЗ основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения, укрепления её потенциала.