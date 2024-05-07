Раскрыто, какие страны могут отказаться от использования российских активов Politico: нейтральные страны могут отказаться от плана ЕС по активам России

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Нейтральные государства могут не поддержать план Евросоюза по использованию доходов от замороженных активов России, сообщает Politico со ссылкой на шесть европейских дипломатов. Их планируется направить на приобретение вооружения и техники для Украины.

Нейтральные страны могут отказаться от плана Евросоюза (ЕС) использовать прибыль от замороженных активов России на покупку оружия для Украины, — говорится в публикации.

Заявление европейских дипломатов прозвучало накануне встречи 27 посланников ЕС, которая пройдет 8 мая. По информации издания, в ходе нее Бельгия рассчитывает договориться о разблокировке финансирования для Украины. При этом страны, выступающие против поставок оружия ВСУ, могут решить ограничиться лишь гуманитарной помощью Киеву.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Евросоюз пришел к соглашению отдавать Украине на закупку вооружения 90% доходов от замороженных российских активов. Он отметил, что сумма достигнет нескольких миллиардов ежегодно. По словам Шольца, страны не станут требовать от Киева закупать оружие только в Европе. Кроме того, он снова пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.