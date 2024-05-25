Раскрыто, как США и Китай дважды ударили по Зеленскому Bloomberg: США и Китай ударили по Зеленскому мирной инициативой по Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Мирная инициатива Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине стала ударом по президенту страны Владимиру Зеленскому, считают эксперты агентства Bloomberg. Кроме того, еще одним ударом по политику оказался отказ американского лидера Джо Байдена посетить конференцию, которая пройдет в Швейцарии.

Главная дипломатическая попытка Зеленского заручиться более широкой глобальной поддержкой против России потерпела двойное поражение менее чем за месяц до того, как лидеры соберутся на некогда амбициозный саммит, — говорится в публикации.

Речь идет о предложении Бразилии и Китая провести альтернативную мирную конференцию с равноправным участием России и Украины. По мнению авторов публикации, это бросило тень на попытки Зеленского сплотить Запад против Москвы.

Конференция по конфликту на Украине пройдет неподалеку от швейцарского города Люцерн с 15 по 16 июня. При этом Россия не будет участвовать в мероприятии. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что данная конференция бесперспективна без участия Москвы.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о предстоящей конференции по Украине в Швейцарии. Он назвал ее целью подтверждение легитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что такие «пиаровские шаги» ничего не значат для юридических документов.