Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине Business Insider: Россия уничтожит украинские аэродромы еще до поставок F-16

Фото: Mc2 Justin Mctaggart/U.S. Navy/Global Look Press

В случае решения о поставках американских F-16 Россия уничтожит украинские аэродромы в процессе их подготовки к приему самолетов, сообщил военный эксперт Майкл Пек изданию Business Insider. Он отметил, что потребуется значительные усилия для приведения старых украинских взлетно-посадочных полос советского стандарта в пригодное состояние для использования F-16 без высокого риска попадания посторонних объектов и повреждения двигателей.

Пек также указал, что многие украинские аэродромы имеют недостаточно длинные взлетно-посадочные полосы для разгона F-16 с полной загрузкой. Аналитик подчеркнул, что Россия обладает всеми возможностями для отслеживания начала ремонта аэродромов и нанесения точечных ударов по ним.

Вы будете заниматься восстановлением взлетно-посадочных полос и, возможно, их удлинением, и все это будет отлично видно российским спутникам, — добавил Пек.

Эксперт также отметил, что все украинские аэродромы находятся в зоне поражения российских баллистических и крылатых ракет, причем удары по ним еще не были нанесены только из-за отсутствия серьезной угрозы со стороны украинских ВВС.

Ранее стало известно, что власти Словакии завершили передачу истребителей МиГ-29 Украине. Киев получил 13 самолетов, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь. По его словам, четыре истребителя были перевезены украинскими пилотами еще в марте, остальные самолеты перебрасывали на Украину по земле.