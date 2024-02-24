Раскрыта схема обмена заложниками в секторе Газа Al-Hadath: 40 заложников в секторе Газа обменяют на 200 палестинских заключенных

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Париже достигнуто соглашение об обмене заложников, удерживаемых сторонниками движения ХАМАС в секторе Газа, передает телеканал Al-Hadath. По его данным, порядка 40 пленных обменяют на 200–300 палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

Достигнуто соглашение об обновленных рамках сделки по обмену, <..> был достигнут прогресс, который позволит перейти к обсуждению деталей сделки, — сообщает телеканал.

Уточняется, что после этого будет определен характер обмена, пока речь идет только о 40 заложниках. Также в переговорах участвуют представители Египта, Израиля, Катара и США. Помимо темы заложников на многосторонних встречах в Париже обсуждаются и варианты прекращения огня в регионе, а также меры поддержки по транспортировке гуманитарных грузов в сектор Газа. При этом телеканал Al Jazeera утверждает, что руководство ХАМАС, как и Израиль, готово пойти на взаимные уступки, но еще одной проблемой диалога стала нехватка времени.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила Россию в том, что сторонники движения ХАМАС напали на Израиль. По ее словам, начало специальной военной операции на Украине стало сигналом для атаки на Израиль.