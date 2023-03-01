Раскрыта роль Белоруссии в СВО Замглавы МИД РФ Галузин: боевой потенциал ВС Белоруссии сдерживает украинский режим

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что совместная группировка российских и белорусских вооруженных сил на территории республики Беларусь является сдерживающим фактором для киевского режима, пишет «Лента.ру». Дипломат отметил, что белорусское руководство с пониманием отнеслось к задачам и целям СВО. По его словам, Минск в полном объеме выполняет союзнические обязательства по отношению к России.

Вооруженные силы Белоруссии не принимают непосредственного участия в спецоперации. Однако их боевой потенциал, подкрепленный контингентами совместной российско-белорусской группировки войск на территории республики, является серьезным сдерживающим фактором для украинского режима, — сказал Галузин.

Он добавил, что это делается для того, чтобы отразить потенциальную агрессию со стороны «недружественных соседей».

Ранее политолог Петр Колчин рассказал, что заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об уникальном моменте для остановки боевых действий на Украине и перехода к мирным переговорам сделано в попытке занять роль регулятора конфликта. Он отметил, что это уже не первая попытка белорусского лидера стать посредником между Москвой и Киевом. По словам эксперта, все предложения о мирном урегулировании конфликта разбиваются о желание и готовность Киева идти на новую эскалацию.