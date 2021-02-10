Раскрыта реакция Дональда Трампа на пропущенный звонок от Владимира Путина

https://static.news.ru/photo/844a85a6-6ba7-11eb-b257-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп покраснел, когда узнал о пропущенном звонке от российского коллеги Владимира Путина, и отчитал подчинённых. Реакцию бывшего главы государства раскрыли присутствующие при разговоре в фильме BBC.

О пропущенном звонке американскому лидеру рассказали в ходе встречи с бывшим премьером Великобритании Терезой Мэй, приехавшей в Вашингтон после его инаугурации в январе 2017 года. Занимавшая тогда пост руководителя аппарата Фиона Маклауд Хилл подчеркнула, что в тот день Трамп сильно разозлился.

По словам Хилл, экс-глава Белого дома сначала сильно покраснел, а затем обрушился на присутствующих с гневной тирадой.

Он сказал: вы говорите, что Владимир Путин звонил в Белый дом, и вы сообщаете мне об этом только сейчас, во время этого обеда? — цитирует чиновницу The Independent.

Она добавила, что у неё в тот момент сложилось впечатление, что по столу пронеслось перекати-поле.

Разочарованный Трамп заявил тогда, что не может поверить в то, что президента РФ с ним не соединили.

Путин — единственный человек в мире, который способен уничтожить Соединённые Штаты, и я не ответил на его звонок, — пожаловался экс-президент США.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин оценил отношения России и США «на троечку», но отметил, что они с Трампом обращаются друг к другу по имени.