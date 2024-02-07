Раскрыта причина устойчивости рака к терапии Cell Reports Medicine: неизлечимость рака связана с альтернативным сплайсингом

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Научные сотрудники Католического университета Святого Сердца в Риме определили, что клетки рака поджелудочной железы становятся неуязвимыми для терапии из-за механизма, связанного с регуляцией информационной РНК. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Cell Reports Medicine, при преобразовании генетического кода в молекулу РНК может произойти альтернативный сплайсинг, когда из одного и того же гена могут быть получены разные транскрипты и белки.

Под сплайсингом подразумевается процесс вырезания некодирующих фрагментов (интронов) и сшивание кодирующих белок частей (экзонов), но в альтернативных случаях определенный экзон может быть пропущен. Ученые сравнили клетки опухолей поджелудочной железы разных подтипов и заметили, что устойчивый к терапии рак связан со специфической регуляцией сплайсинга, когда синтезируются белки, вызывающие устойчивость к химиотерапии.

Существуют препараты, которые позволяют регулировать сплайсинг. К ним относится в том числе нусинерсен, который применяют при спинальной мышечной атрофии.

Ранее группа ученых из Австралии, Германии и других стран разработала новый метод лечения лейкемии. По мнению исследований, вылечить рак крови можно с помощью ингибиторов теломеразы.