Раскрыта причина падения цен на алмазы Генеральный директор Angara Jewelry Дага назвал окончание пандемии причиной падения цен на алмазы

Фото: Martin Poole/moodboard/Global Look Press

Резкое снижение цен на алмазы может быть связано с падением спроса на предметы роскоши после окончания пандемии коронавирусной инфекции, заявил генеральный директор Angara Jewelry Анкура Дага. Он рассказал CNBC, что за последнее время люди вновь стали тратить деньги на путешествия и развлечения вне дома, чего не могли позволить себе во время ковидных ограничений, пишет журнал «Компания».

Как уточняет издание, эксперт также называет одной из причин падения стоимости драгоценных камней растущую конкуренцию среди искусственных алмазов, которые стоят гораздо дешевле. Кроме того, на такой тенденции сказывается медленное восстановление экономики КНР,

За год мировые цены на алмазы в среднем упали на 13,8%. Природный алмаз весом один карат качеством выше среднего сейчас можно приобрести за $5,3 тысячи, в то время как год назад его цена составила бы $6,7 тысячи. Аналитики ожидают падения стоимости в пределах 20-25% от текущего уровня в ближайшие 12 месяцев при негативном сценарии.

Самый дорогой в мире рубин весом в 55 карат ранее продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные $34,8 млн. Редчайший драгоценный камень Estrela de Fura ушел с молотка уже через 90 секунд после старта торгов.