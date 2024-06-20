Раскрыта причина игнорирования Вьетнамом критики США из-за визита Путина Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику Белого дома и поддержал визит Путина

Фото: kremlin.ru

Правительство Вьетнама никак не отреагировало на критику США из-за государственного визита президента РФ Владимира Путина в страну, сообщило агентство Bloombeg. По мнению журналистов, Ханой видит в Москве стратегического союзника.

Вьетнамские власти указали на важность многолетних отношений с Россией, говорится в статье. При этом они обратили внимание на поддержку Москвы в таких областях, как энергетика и вооружения.

Визит демонстрирует, что Вьетнам активно реализует свою внешнюю политику в духе независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности, — констатировали представители СМИ.

Ранее российский лидер выразил благодарность Ханою за участие в поиске мирного пути для урегулирования украинского кризиса. Он также отметил дух и характер двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом.

До этого Путин выразил надежду, что вьетнамские инвесторы будут активнее проявлять себя на российском рынке и использовать все имеющиеся для этого возможности. В 2023 году товарооборот между РФ и Вьетнамом вырос на 8%, а в первом квартале текущего года — более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, напомнил глава государства.