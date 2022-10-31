Раскрыта личность одной из погибших в Сеуле россиянок Одна из погибших в Сеуле россиянок была студенткой СПбГУ

Фото: spbu.ru

Одной из четырех россиянок, погибших в давке на территории Сеула, была Дарья Твердохлеб, 21-летняя студентка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). День рождения девушка отпраздновала месяц назад, рассказали представители пресс-службы учебного заведения ТАСС.

В субботу в центре Сеула, на улице Итхэвон, произошло чрезвычайное происшествие, жертвами которого стали более 150 человек. Среди них оказалась и Дарья. Месяц назад, 17 сентября, ей исполнился 21 год, — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Дарья Твердохлеб училась на четвертом курсе, изучала программу «Свободные искусства и науки». В октябре девушку направили на включенное обучение в Университет Сонгюнгван Республики Корея. Вуз выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшей.

Ранее стало известно, что две погибшие в результате давки в Сеуле россиянки приехали в Южную Корею из Приморья, одна из Санкт-Петербурга, еще одна из Красноярска. Об этом сообщил журналистам руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец. Он также отметил, что у трех погибших в Корее находились родственники.

ЧП произошло в Сеуле в районе Итхэвон, известном как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. К вечеру 30 октября число жертв составило 153 человека, еще более 80 получили травмы. К утру 30 октября власти получили уже 3757 заявлений о пропаже граждан.