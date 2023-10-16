Раскрыта дата выхода новых гаджетов Apple Supercharged: Apple выпустит новые планшеты iPad 17 октября

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Американская корпорация Apple запланировала выпуск новых планшетов iPad на 17 октября, сообщает издание Supercharged. По информации источников издания, отдельная презентация гаджетов проводиться не будет: разработчики обсудят планшеты с отдельными СМИ в ходе брифингов и опубликуют пресс-релиз на официальном сайте.

Apple планирует провести брифинги с отдельными представителями СМИ, которые состоятся позднее на этой неделе и будут посвящены iPad, — говорится в материале.

Ожидается, что 17 октября Apple презентует iPad, iPad Air и iPad mini. В последний раз линейку этих гаджетов обновляли год назад. Тогда разработчики представили iPad 10-го поколения и iPad Pro с чипом M2.

По данным инсайдеров, в устройства внесут незначительные изменения в характеристиках, приводящие модели в соответствие с более быстрыми и эффективными чипами. Например, iPad Air получит чип M2, иначе говоря, модернизированный текущий чип M1, а будущий iPad mini — чип A16 Bionic.

Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов — iPhone 15. Гаджет получил такой же Dynamic Island вверху экрана, как у прошлогодних моделей iPhone Pro. По словам производителя, новый процессор S9 будет мощнее предыдущего на 50%. Кроме того, Apple отказалась от разъема Lightning в пользу Type-C.