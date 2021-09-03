Неподалеку от Кабула у ЦРУ была секретная база. Как сообщают СМИ, на объекте проходили тренировки военных и допросы пленённых террористов. Об этом сообщает New York Times.

Каких-либо официальных данных об этой базе нет. Единственным источником информации о расположении и о характере её назначения служат спутниковые снимки. Журналисты издания провели собственное расследования и смогли установить ряд важных фактов. Строительство объекта было начато осенью 2001 года и изначально проект был запланирован как тюремный комплекс. Есть свидетельства, которые указывают на применение пыток и особых методов дознания. Известно, что ЦРУ самостоятельно ликвидировала объект еще задолго до начала наступления движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) на Кабул. Агенты разведки США пытались не допустить огласки среди официальных лиц Афганистана того, что происходило на базе.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины организовалисеть секретных тюрем на Донбассе. Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевчи заявил, что украинские военные произвольно из без каких-либо оснований задерживают простых людей и содержат их в подобных тюрьмах.