Раскрыт сценарий жесткого ответа России на конфискацию активов Депутат Аксаков: на попытки США и ЕС конфисковать активы РФ ответят адекватно

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ответом на заморозку российских активов может стать заморозка бизнес-активов из недружественных стран, однако в целом действия России будут основаны на аналогичных действиях США и ЕС, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, сумма российских активов, которые заморожены в США, составляет меньше $10 млрд и довольно незначительна по сравнению с суммой, замороженной европейскими недружественными странами

Что касается попытки наложить лапу на наши активы, у нас есть чем ответить. В ответ на заморозку наших активов, мы заморозили то, что имели в России представители бизнеса из этих стран. Мы будем действовать и исходить из того, как будут действовать США и Евросоюз. Активность проявлять не будем, но отвечать будем адекватно, — подчеркнул депутат.

Накануне экономисты и юристы описали агентству Reuters два сценария ответа России на возможную конфискацию замороженных активов. По их словам, Москва может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов или заблокировать внебиржевые активы.

В свою очередь, финансовый аналитик Александр Разуваев предположил, что США не станут конфисковывать российские замороженные активы. Он не исключил, что Вашингтон согласится на компромисс с РФ, при котором обе страны вернут друг другу заблокированные денежные средства.