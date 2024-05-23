Раскрыт сценарий вероятного непрямого удара России по армии США Военэксперт Матвийчук: Сирия может помочь России нанести удар по армии США

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.comGlobal Look Press

Сирия может помочь России нанести непрямой удар по армии США, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что Москва при этом не будет причастна к ударам, но может помочь, обеспечив Дамаск самым современным оружием. Одной из вероятных целей он назвал американскую военную базу Эт-Танф.

Внезапно, например, армия Сирии разбомбит американскую военную базу Эт-Танф. Мы скажем, что это не мы, но Дамаску поможем максимально самым современным оружием, не исключу такой вариант. Это территория Сирии, оккупированная американцами, они в арабской республике находятся незаконно. Американцы ходят по лезвию меча, — пояснил эксперт.

По словам Матвийчука, США боятся разрешать Украине наносить удары вглубь России. Он уточнил, что в таком случае Вашингтон можно будет признать прямым участником конфликта. Эксперт добавил, что напряженность в США также вызывают нестратегические ядерные учения России и Белоруссии.

Не зря сейчас идут учения нестратегических ядерных сил. Мы можем применить и другие виды вооружений по американским объектам, но не на территории США. Например, в Ираке или Сирии, — подчеркнул Матвийчук.

Эксперт ранее предположил, что, если США разрешат ВСУ наносить удары вглубь российских территорий, основной целью украинской армии могут стать военные производства глубоко в тылу России. По его словам, в список целей Киева могут попасть элементы логистики, государственного управления и объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения.