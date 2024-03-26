Раскрыт сценарий боестолкновения Франции и России на Украине LCI: Франция отправит войска на Украину в случае прорыва Россией фронта

Фото: defense.gouv.fr

Французские военные могут принять непосредственное участие в украинском конфликте при полном прорыве обороны ВСУ Россией, информировал телеканал LCI. По мнению журналистов, такой сценарий приведет к началу третьей мировой войны.

Национальная армия Франции может вторгнуться на Украину при нескольких вариантах, уточнили представители СМИ. Сценарий с размещением военнослужащих в укрепрайонах и траншеях ВСУ наиболее опасен, отметили журналисты. При другом раскладе французские солдаты будут отправлены для строительства военных заводов, либо размещения под Одессой с целью прикрытия ключевого порта Украины, в том числе и с воздуха, констатировали на телеканале.

Ранее Министерство вооруженных сил Франции опровергло слова директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о присутствии французских военных в зоне спецоперации и планах Парижа отправить на помощь ВСУ контингент численностью около двух тысяч бойцов. Ведомство оценило это заявление главы СВР как «часть систематического использования массовой дезинформации».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что войска страны могут в какой-то момент начать проведение наземных операций на Украине. Он допустил, что ему, возможно, придется принять такое решение для того, чтобы противостоять российской армии. Сила Франции в том, что она «может это сделать», подчеркнул политик.