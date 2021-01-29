Раскрыт план вторжения войск НАТО в Россию

https://static.news.ru/photo/363e10aa-62e0-11eb-9afb-fa163e074e61_660.jpg WR-40 Langusta Фото: Bartlomiej Mostek/Public domain/flickr.com

В США обнародовали план превентивного удара НАТО по Калининградской области. Сценарий предполагает ликвидацию четырёх основных целей в этом регионе.

Задача, которая может быть поставлена военным, заключается в том, чтобы уничтожить пусковые установки баллистических ракет малой дальности, способные переносить ядерное оружие, прежде всего — ракетные комплексы «Искандер». Кроме того, потребуется уничтожить находящиеся в регионе зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», нанести ущерб кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, а также ликвидировать российские войсковые подразделения в Калининграде «для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

Основными факторами победы военных НАТО, которые должны быть представлены, в частности, Вооружёнными силами Польши, в гипотетическом конфликте считаются скорость и внезапность, пишет Lenta.ru со ссылкой на Over Defense и данные американской организации Center for Naval Analyses.

Для уничтожения «Искандеров» предполагается использовать опыт ликвидации пусковых установок Р-17 во время войны в Персидском заливе, а также ракетный удар по хранилищам боеприпасов.

Для нанесения ущерба Балтийскому флоту рассматриваются норвежские ракеты Naval Strike Missile и 155-миллиметровые самоходные гаубицы. Тогда, считают авторы сценария, неспособные выйти из Балтийска и уязвимые для артиллерийского огня портовая инфраструктура и корабли будут надолго выведены из строя.

Для ликвидации российских С-400 предложено задействовать реактивные системы залпового огня WR-40 Langusta, наведение которых может осуществляться с помощью беспилотников. Это откроет небо для воздушных ударов по силам, оказавшимся в Калининградском котле, ликвидируя тяжёлую технику и нанеся урон оборонительным возможностям мобильных моторизованных частей.

Решающий шаг к победе в регионе и выполнению стратегических задач заключается в уничтожении оставшихся российских силовых элементов. Подчёркивается, что любые действия, ослабляющие российские вооружённые силы в первые дни конфликта, могут иметь решающее значение для исхода войны в Центральной Европе.

Вместе с тем отмечается, что перемещение из города Гусева российской артиллерии и концентрированный заградительный огонь способны эффективно остановить наступление военных НАТО ещё до пересечения границы.

Особо указано на то, что в нынешних реалиях полномасштабная война — маловероятный сценарий, так как финансовая ситуация в России исключает возможность длительного участия в конфликте.

Ранее американские специалисты проекта Science and Global Security обнародовали возможный сценарий развития ядерного конфликта между Россией и США. Согласно подсчётам, в течение первых часов предполагаемой войны будет убито и ранено более 90 млн человек, сообщал NEWS.ru.