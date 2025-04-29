Раскрыт план США по вопросу о территориальных уступках Украины CNN: США признают Крым и потерянные после 2022 года территории Украины

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План США по урегулированию украинского конфликта подразумевает признание Крыма российским, сообщает CNN. Также будут признаны взятые Россией под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

По словам официальных лиц, знакомых с планом, план США по окончательному прекращению боевых действий включает признание Вашингтоном контроля России над Крымом <…> и предоставление России дополнительных украинских территорий, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине Крым «останется в составе России». По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский понимает это.

До этого агентство Reuters сообщило, что предложение США по урегулированию конфликта на Украине содержит пункт о снятии санкций с России. Кроме того, в нем есть пункт о признании Крыма де-юре российским и территорий четырех новых регионов де-факто под контролем России. Также предложение включает немедленное начало переговоров между РФ и Украиной, постоянное прекращение огня и отказ Киева от стремления вступить в НАТО.

Журнал New York Post сообщил, что план американского лидера по урегулированию конфликта на Украине может включать развертывание европейских сил в стране. В Вашингтоне считают, что это поможет обеспечить соблюдение прекращения огня.