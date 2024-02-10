Раскрыт план США о «формальной капитуляции» Украины Немецкий бизнесмен Дотком: Байден заставит Зеленского воевать до выборов в США

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский, Джо Байден

Президент США Джо Байден заставит украинского лидера Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией до выборов главы государства в ноябре 2024 года, высказал мнение немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. В Twitter (X) он предположил, что в Вашингтоне уже понимают, что Россия победила, а капитуляция — это простая формальность.

Байден знает, что Россия уже победила в конфликте на Украине. Капитуляция — это формальность. Но он хочет, чтобы Зеленский продолжал сражаться до завершения выборов в США, — заявил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что США и Евросоюз остаются глухи к призывам России по урегулированию украинского кризиса, такая позиция толкает их народ в пропасть. По его словам, единственной целью Запада является нанесение России стратегического поражения.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее предположил, что Зеленский подпишет «политическую и военную капитуляции», если ВСУ полностью потеряют ВПК, а также критическую инфраструктуру. Он не исключил, что соответствующую кампанию Россия начнет зимой 2024 года, при этом ВС России могут использовать крылатые ракеты «Калибр», «Оникс», Х-101, а также комплексы «Кинжал», «Бастион» и «Искандер».