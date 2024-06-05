Раскрыт главный интерес Германии в Донбассе Военкор Жданов: Германия заинтересована в залежах лития в Донбассе

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Военный корреспондент RT Игорь Жданов заявил, что Германия сильно заинтересована в залежах лития в Донбассе. По словам журналиста, именно этот главный промышленный интерес побуждает ФРГ тратить миллиарды на финансирование украинского конфликта.

Жданов отметил, что немецким компаниям приходится дорого платить за транспортировку лития из Латинской Америки. Оценки запасов металла в регионе, где развернулись боевые действия, многообещающие, что отмечали в бундестаге.

Литий используется на рынках возобновления энергии, электромобилей, стальной электроники. Так, в нем заинтересованы компании Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Siemens и Bosch, для производства деталей. По мнению военкора, для Германии возможность снизить расходы уже является серьезным поводом для разжигания конфликта.

Депутат Госдумы Алексей Чепа ранее призвал продавать меньше металла в Европу. Парламентарий подчеркнул, что Россия должна поддерживать торговые отношения с европейскими странами только по выгодным направлениям. Также он призвал продавать меньше зерна и удобрений в Европу. Депутат отметил, что РФ привыкла сотрудничать с этими странами, однако необходимо понимать, куда идет металл, который покупает Европа. Депутат допустил, что при сокращении продаж желание развивать украинский конфликт в европейских странах станет меньше.