Раскритиковавшего Зеленского депутата исключили из фракции «Слуга народа»

Члены фракции «Слуга народа» в Верховной Раде исключили из своего парламентского объединения Гео Лероса. Это произошло после того, как он с трибуны парламента обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний.
Решение об исключении Лероса из фракции принято по итогу сбора подписей за это,
Как писал NEWS.ru, в конце марта Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака (брата главы Офиса президента), предлагает высокие должности за вознаграждение. После этого правоохранительные органы страны начали расследование. В то же время Зеленский на пресс-конференции 20 мая назвал это дело «пустым» и заявил, что ему известно, кто сделал запись и хотел его шантажировать.
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