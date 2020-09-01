Раскритиковавшего Зеленского депутата исключили из фракции «Слуга народа»

https://static.news.ru/photo/ec55d266-ec74-11ea-aace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Члены фракции «Слуга народа» в Верховной Раде исключили из своего парламентского объединения Гео Лероса. Это произошло после того, как он с трибуны парламента обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний.

Решение об исключении Лероса из фракции принято по итогу сбора подписей за это, говорится в Facebook парламентского объединения. Сам депутат заявил, что сбор подписей был организован по приказу Зеленского.

Как писал NEWS.ru, в конце марта Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака (брата главы Офиса президента), предлагает высокие должности за вознаграждение. После этого правоохранительные органы страны начали расследование. В то же время Зеленский на пресс-конференции 20 мая назвал это дело «пустым» и заявил, что ему известно, кто сделал запись и хотел его шантажировать.