https://static.news.ru/photo/ca2d880a-3b6c-11ea-a7f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минске в Центральное районное управление внутренних дел 19 января пришёл 25-летний вандал, раскрасивший памятник русскому поэту Александру Пушкину, его задержали.

Мотив своего поступка житель столицы Белоруссии не пояснил. Он рассказал, что свои действия продумал заранее: спланировал маршрут, купил краску. После того, как парень выкрасил кисти рук бронзовой скульптуры в ярко-красный цвет, он закопал баллоны с краской возле Цнянского водохранилища, сообщила официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова.

Ранее задержанный неоднократно нарушал законодательство и привлекался к ответственности, сейчас с ним работают правоохранители.

Как писал NEWS.ru, монумент в сквере у гостиницы «Беларусь» появился в Минске в 1999 году — это подарок городу от мэрии Москвы к двухсотлетию со дня рождения Александра Пушкина.