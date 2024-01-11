Раскопки на собственной кухне завершились для пенсионера трагедией В Бразилии пенсионер упал в яму под кухней, которую выкопал в поисках сокровищ

Фото: Corpo de Bombeiros

В поисках сокровищ в Бразилии пенсионер выкопал под своим домом яму глубиной 40 метров и упал в нее, сообщает G1. От полученных травм пожилой мужчина скончался.

Семидесятиоднолетнему Жоао Пименто да Сильве приснился сон, в котором дух рассказал ему, что под его жилищем спрятан клад с золотом. Уверенный в пророчестве, пенсионер принялся копать яму прямо на собственной кухне. Работы продолжались полгода. За это время Да Сильва выкопал тоннель диаметром 90 сантиметров и глубиной 40 метров. Он даже создал примитивную инженерную конструкцию над тоннелем, облегчающую извлечение земли и воды. Его сосед оказывал помощь в поисках клада.

Трагедия случилась 4 января, когда мужчина провалился в собственную яму. Спасатели, прибывшие на место, извлекли его, но не смогли спасти от полученных травм, которые оказались не совместимы с жизнью. Пенсионер получил несколько открытых переломов, глубокие раны и тяжелые черепно-мозговые повреждения.

Предполагается, что он либо потерял равновесие, выбираясь из тоннеля, либо самодельная конструкция-кран не выдержала его веса. Эксперты предполагают, что в рытье тоннеля ему помогали люди с опытом в инженерии. В настоящее время проводится расследование произошедшего.

Ранее мэр итальянского города Марино неожиданно обнаружил настоящий «клад» — 50 слитков золота, которые пролежали в специальной банковской ячейке 30 лет. Они предназначались в качестве специальной награды от муниципалитета для футболистов и персонала национальной сборной, которая во время чемпионата мира по футболу 1990 года тренировалась в этом пригороде Рима.