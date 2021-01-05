Раскол оппозиции: Гуайдо слабеет вопреки внешней помощи

Группа Лимы, в которую входят государства Южной и Центральной Америки, а также Канада и Сент-Люсия, отказались признать новый состав Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении организации, решившей продолжить поддержку лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Впрочем, на неофициальном уровне ведутся разговоры, что противник президента Николаса Мадуро может скоро растерять всех своих сторонников.

Декабрьские выборы в Национальную ассамблею получили консолидированную оценку стран Западного полушария только сейчас — когда депутаты нового состава приступили к работе.

Мы не признаём легитимность и законность Национальной ассамблеи, приступившей к работе 5 января 2021 года, — говорится в заявлении Группы Лимы. — Эта нелегитимная Национальная ассамблея — результат прошедших 6 декабря нечестных выборов, организованных нелегитимным режимом Николаса Мадуро.

Организация отметила, что признаёт «существование уполномоченной комиссии, которую возглавляет законный руководящий совет, назначенный Национальной ассамблеей во главе с Хуаном Гуайдо». Страны Западного полушария призвали других международных игроков также отказаться от признания нового состава парламента.

Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

В ходе декабрьских выборов были избраны 277 депутатов законодательного органа. Триумфатором по итогам гонки стал проправительственный «Великий патриотический полюс». Подавляющая часть противников Мадуро, которым принадлежало большинство в прошлом составе Национальной ассамблеи, в том числе сам Гуайдо, выступили против участия в голосовании.

Избранные 6 декабря законодатели приступили к работе только накануне. Их заседание стартовало с пения гимна Боливарианской Республики, а на трибуне парламента были установлены портреты национального героя страны Симона Боливара и бывшего президента Уго Чавеса. Параллельно с этим возглавляемая Гуайдо венесуэльская оппозиция провела собственное открытие сессии парламента с тем составом, мандат которого официально закончился 5 января.

Законная Национальная ассамблея при участии 147 депутатов провела 5 января заседание, открывающее дополнительную сессию 2021-2022 и утвердила состав руководства, — говорилось в сообщении противников Мадуро.

Впрочем, среди сторонников Гуайдо нет иллюзий по поводу политического будущего. Знакомые с ситуацией источники издания Wall Street Journal сообщили , что некоторые оставшиеся в Венесуэле оппозиционные экс-законодатели, близкие к Гуайдо, планируют в ближайшее время бежать из страны, опасаясь тюремного заключения. В команде оппозиционного лидера говорят, что без каких-либо депутатских полномочий или контроля над конкретными районами страны то, что называлось временным правительством, теперь не более чем виртуальная организация, делающая резкие заявления посредством социальных сетей и видеоконференций в Zoom. И это даже с учётом того, что администрация избранного президента Джо Байдена предположительно намерена продолжить поддержку Гуайдо.

Вся схема временного правительства Гуайдо, как кажется, изжила себя, — сказал Хуан Круз, в прошлом консультировавший Белый дом по поводу конфликта в Венесуэле.

По словам бывшего консультанта, США необходимо пересмотреть свои масштабные санкции, направленные против государственных компаний и физических лиц в рамках венесуэльского досье: они привели к обратному эффекту.

Источники Wall Street Journal обращают внимание на то, что Гуайдо становится всё более изолированным: многие в руководстве оппозиции сейчас находятся за пределами Венесуэлы, а меры давления на Мадуро и его сторонников фактически не работают. На этом фоне любая внешняя поддержка венесуэльской оппозиции не имеет смысла.