Раскаяние Запада в убийстве Каддафи – шаг к признанию ошибок на Украине В Италии выразили сожаление по поводу убийства лидера Ливии, которое привело к гражданской войне

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Муаммар Каддафи

Министр иностранных дел коалиционного правительства Италии Антонио Таяни вдруг выразил сожаление по поводу случившегося 12 лет назад убийства Муаммара Каддафи, что спровоцировало начало продолжающейся до сих пор гражданской войны в Ливии. Конечно, такое запоздалое почти покаяние показательно. Напрямую развязав гражданскую бойню, Запад, подобно ученику сказочного чародея, не смог спрогнозировать, а главное — взять под контроль последствия своего вмешательства. Другое дело, пойдет ли такое позднее осознание впрок европейцам. История, как известно, ничему не учит.

При чем тут президент Саркози

Владимир Путин как-то отметил, что убитый полковник Каддафи гораздо больше времени общался с западными политиками, чем с советскими и российскими. Но все равно стал жертвой прямой натовской интервенции. Причем это случилось уже после того, как правившей Ливией 42 года Каддафи фактически пошел на все требуемые западными партнерами уступки.

В частности, Каддафи санкционировал выплаты компенсаций жертвам взорванного над шотландским городком Локерби самолета компании UTA, а также раненым в результате теракта в берлинской дискотеке еще в 1986 году. Ливийские спецслужбы долгие годы обвинялись в сопричастности к этим терактам. Наконец, в Триполи признали определенную вину за эти акты и перевели на счета жертв миллиарды долларов. Но, как часто бывало, в натовских столицах восприняли эти жесты в качестве проявления слабости и решили сменить режим в богатой нефтедобывающей стране. Известно, чем больше где-то нефти, тем меньше там по западным меркам демократии, которую следует внедрить хирургическим путем.

Была неофициальная версия, что французский президент Николя Саркози, один из инициаторов натовских бомбардировок Ливии, получил от Каддафи немалые суммы для своей предвыборной кампании. И решил, что называется, зачистить концы. К слову, видимо, он не единственный мог финансироваться столь долго порицавшимся диктатором. Деньги для западных лидеров не пахли, а договоры они и тогда соблюдать не собирались. И напрасно Каддафи взывал к Сильвио Берлускони, напоминая его заверения в дружбе.

Фото: IMAGO/Aurelien Morissard/Global Look Press Николя Саркози

Рухнула ливийская стена

И только после убийства Каддафи сбылось его пророчество. А ведь он обращался к бывшим коварным партнерам, заявляя: «Вы бомбите стену, не пропускавшую поток африканских эмигрантов в Европу, стену, остановившую террористов из „Аль-Каиды!“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена)». И первой жертвой новой ситуации, сложившейся в Средиземноморье после фактического распада Ливии, стала Италия.

Действительно, через ливийскую пустыню на побережье ринулась лавина новых африканских эмигрантов, причем их дальнейшую переправку через море в Старый Свет быстренько взяли под свой контроль новоявленные вожди отельных ливийских территорий, местные «батьки». Бизнес оказался прибыльный. И раньше других под эмигрантским ударом оказались близко расположенные к Ливии некоторые курортные итальянские островки, к берегам которых и стали приплывать лодки и даже плоты с «новыми европейцами». А дальше неконтролируемый рост эмиграции с ее известными последствиями, ссоры союзников, не желавших принимать беженцев. Выделение все более солидных бюджетов на их содержание.

Превращение Ливии в полюс нестабильности в регионе. А главное — потеря политического лица натовцами. И теперь многие развивающиеся страны, когда их из Вашингтона призывают осудить «российскую агрессию», кивают на разрушенные Афганистан и Ливию. И натовские заявления, что «это другое», вызывают лишь снисходительные улыбки.

Ливийский урок для всех

Позицию России иногда критикуют в связи с тем военным вмешательством натовских стран в Ливии. Действительно, сначала Москва поддержала введенные против Ливии санкции, а потом не вынесла свое вето на резолюцию Совбеза ООН, которая допускала применение силы ради «защиты мирного населения». Силу Запад применил на полную катушку, причем ее жертвой стало мирное население.

Наверное, мы еще прочтем в мемуарах Дмитрия Медведева, чем он руководствовался тогда. Однако не ясно было изначально, что вторжение примет такие масштабы, а небольшой конфликт приводил к росту цен на нефть и отодвигал на второй план обвинения России в «нападении на Грузию». И проблемы, созданные тем вторжением, до сих пор порождают трудности для продвижения западных политических нарративов в мире.

К тому же многие начинания в плане военной реформы и перевооружения армии были предприняты под впечатлением той войны. Тезис о том, что у нас нет врагов, был окончательно сдан в архив. Правда, вера в силу договоров с Западом еще оставалась...

Кстати, в некотором смысле заявление Антонио Таяни можно воспринять и как косвенное проявление осознания ошибочности политики Запада и на Украине. Прямым тестом его выразить пока нельзя.