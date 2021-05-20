Владимир Зеленский высказался о втором президентском сроке

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

На пресс-конференции, посвящённой второй годовщине инаугурации, украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал намерения баллотироваться на второй президентский срок.

Рано отвечать, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Год назад, на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства Владимир Зеленский на вопрос о повторном президентском сроке ответил, что подумает. Тогда лидер Украины заявил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы решить основные проблемы страны, а также выполнить все предвыборные обещания.

Я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я буду об этом думать. На весь список [предвыборных обещаний] недостаточно будет одного срока, — отмечал он тогда.

Напомним, Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 апреля 2019 года. По результатам, он набрал и 73,5% голосов избирателей, что составило почти втрое больше, чем набрал оппонент Зеленского — Пётр Порошенко.

Ранее Зеленский заявил, что урегулирование вооружённого конфликта на Донбассе является его главной задачей на посту главы государства.