Раненый лось отомстил подстрелившему его охотнику

В США лось убил ранившего его накануне охотника. Инцидент произошел в округе Тилламук штата Орегон.
Как с
Отмечается, что на другой день, мужчина, вместе с владельцем участка, где проходила охота, отправился на поиски. Им удалось найти лося, однако, когда охотник попытался добить его, тот бросился и ударил рогами в шею.
От полученных ран мужчина скончался. Однако, лося всё-таки убили.
Как писал NEWS.ru ранее,в июле в Елизовском районе на Камчатке медведь напал на мужчину, который рыбачил. Инцидент произошёл на нижнем течении реки Авача в полутора километрах от одного из находящихся в том районе кафе. Специалисты разыскивают опасное животное для последующего отстрела, а жителям посоветовали избегать места нападения.
Отмечается, что на Камчатке сосредоточена одна из наиболее крупных популяций бурого медведя в России — свыше 20 тысяч особей. Случаи их нападения на людей регистрируются каждый год.
Добавьте наши новости в избранные источники