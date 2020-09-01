Раненый лось отомстил подстрелившему его охотнику

https://static.news.ru/photo/c883bd86-ec5a-11ea-94cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: R. Linke/blickwinkel/Global Look Press

В США лось убил ранившего его накануне охотника. Инцидент произошел в округе Тилламук штата Орегон.

Как с ообщило издание Oregon Live, 66-летний мужчина поздно вечером выстрелом из лука ранил животное. Сумерки не позволили преследовать лося и решено было вернуться к охоте на утро.

Отмечается, что на другой день, мужчина, вместе с владельцем участка, где проходила охота, отправился на поиски. Им удалось найти лося, однако, когда охотник попытался добить его, тот бросился и ударил рогами в шею.

От полученных ран мужчина скончался. Однако, лося всё-таки убили.

Как писал NEWS.ru ранее,в июле в Елизовском районе на Камчатке медведь напал на мужчину, который рыбачил. Инцидент произошёл на нижнем течении реки Авача в полутора километрах от одного из находящихся в том районе кафе. Специалисты разыскивают опасное животное для последующего отстрела, а жителям посоветовали избегать места нападения.

Отмечается, что на Камчатке сосредоточена одна из наиболее крупных популяций бурого медведя в России — свыше 20 тысяч особей. Случаи их нападения на людей регистрируются каждый год.