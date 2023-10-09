Раненные в СВО наемники возмутились украинской медициной: чем недовольны Раненые солдаты ВС США пожаловались на низкий уровень украинской медицины

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Американские военные в зоне СВО пожаловались на низкий уровень украинской медицины, сообщает газета The New York Times (NYT). Что не нравится солдатам США, какие они отмечают проблемы?

Что говорят американские солдаты о медицине на Украине

В публикации The New York Times говорится, что среди находящихся на стороне Украины бойцов США растут потери, и утверждается, что иностранные наемники недовольны медициной в целом.

В разговоре с NYT солдаты признались, что сейчас раненых отправляют на лечение в Германию, и это является спасением, потому что качество медицины в украинских учреждениях находится, по их словам, на очень низком уровне.

Один из бойцов рассказал, что он проснулся во время операции, потому что украинские врачи ввели ему недостаточную дозу анестезии. Другой американец объяснил, что ему пришлось ждать операцию не меньше месяца.

По информации американских экспертов, Вашингтон открыл госпиталь в Германии, чтобы медики получили практику и могли лечить тяжелые раны, что может пригодиться стране в дальнейшем.

Почему на Украине возникли проблемы с медициной

24 сентября издание Politico сообщило, что украинские госпитали испытывают нехватку медикаментов, из-за чего врачам становится трудно справляться с большим количеством раненых бойцов.

В материале отмечалось, что Киев не поставляет достаточного количества средств, а поддержка Запада постепенно сокращается.

«У нас сейчас много раненых, и они не перестают приходить. <...> Нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно», — сообщил военный хирург Михаил Данилюк.

29 сентября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале рассказал, что ВСУ испытают серьезные проблемы с поставками на Купянском направлении, в том числе с медикаментами.

«После уничтожения ВС РФ переправы через реку Оскол в районе населенного пункта Сеньково ВФУ, находящиеся на позициях восточнее Оскольского водохранилища, начали испытывать трудности с логистикой и поставками материально-технических средств», — пояснил он.

Также Марочко подчеркнул, что украинские военнослужащие сделали из подручных средств несколько плотов. С их помощью переправляют нетяжелые грузы, провизию и медикаменты.

Что за устойчивая к антибиотикам инфекция распространилась в ВСУ

2 октября издание Financial Times рассказало, что раненые украинские военнослужащие заразились инфекциями, устойчивыми к лечению с помощью антибиотиков.

«В начале этого года в одном из американских военных госпиталей в Германии врачи, обследовав раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие. Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам», — говорилось в публикации.

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в беседе с NEWS.ru предположил, что если инфекция не реагирует на антибиотики, то можно говорить об агенте биологического оружия.

«Может быть, атипичная пневмония. Еще с 2014 года каждый раз, когда начинались боевые действия в этих местах, появлялась атипичная пневмония — в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской областях. Американцы ведут несанкционированные эксперименты и работают активно», — сказал он.

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