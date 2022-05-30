Раненые украинцы не стояли в приоритете на эвакуацию у американцев ВС РФ нашли в Мариуполе эвакуационные бланки США без указания приоритета для раненых ВСУ

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Российские военные обнаружили американские бланки для эвакуации раненых с поля боя, в которых сказано, что украинцев надо спасать в последнюю очередь, пишет РИА Новости​​​ со ссылкой на своего корреспондента. Документы были найдены на захваченных позициях украинских военных и боевиков националистического батальона «Азов» в Волновахе и в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе. Согласно руководству, в первую очередь должны быть вывезены граждане США.

В тактическом руководстве командира корпуса морской пехоты США № MCRP 3-30.7 определён следующий стандарт приоритетности эвакуируемых: первая категория — граждане США, вторая — иностранные члены американских семей, третья — иностранный персонал американских учреждений и фирм, последняя — граждане третьих стран, — сказано в публикации.

В статье также сказано, что формы на запрос об эвакуации были вшиты в блокноты, входившие в состав поставляемых Западом аптечек.

Боевики ВСУ попытались прорвать линию обороны в Херсонской области, но у них ничего не вышло, ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова. В итоге в поле погибли более 70 украинских военных. По его словам, в результате первой попытки прорыва линии обороны между Николаевской и Херсонской областями ВСУ потеряли около 200 человек и 20 единиц техники. Солдат просто гонят на убой, все усилия украинских боевиков — бесполезны.