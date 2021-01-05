Раненая при стрельбе на Капитолии женщина скончалась

https://static.news.ru/photo/1b34bace-5085-11eb-a88b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steven Ramaherison/Global Look Press

Полиция подтвердила гибель женщины. Получившей огнестрельное ранение в ходе беспорядков у Капитолия в Вашингтоне. По факту стрельбы начато расследование, сообщил официальный представитель столичного управления полиции Дастин Стернбек.

Да, взрослая женщина, раненная в Капитолии, скончалась в районной больнице, — передает его слова РИА Новости со ссылкой на CNN.

Ранее сообщалось, что пострадавшая находится в тяжёлом состоянии, врачи ведут борьбу за её жизнь. В связи с произошедшим проводится расследование.

Как сообщал NEWS.ru, 6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались на Капитолии и ворвались в здание Конгресса, где проходило заседание.

Члены Конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях Конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании Конгресса произошла стрельба. Мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.

Президент США Дональд Трамп ранее обратился к протестующим в Вашингтоне и призвал их действовать мирно. Он также отдал приказ мобилизовать Нацгвардию США для обеспечения порядка на Капитолии.

Демократ Джо Байден, победу которого на президентских выборах в США должен был утвердить конгресс 6 января, призвал сорвавших эту процедуру протестующих прекратить «осаду конгресса», разойтись по домам и «дать дорогу демократии».