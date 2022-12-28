RAND: США могут безнаказанно ударить по России

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Соединенные Штаты могут безнаказанно нанести удар по России, следует из доклада аналитического центра RAND. Согласно одному из сценариев реагирования США на военный конфликт на Украине, предлагается нанести удары по новым областям России. По мнению экспертов, это помогло бы снизить риски эскалации конфликта, и одновременно с этим стало сигналом Москве к сдержанности.

Нанесение ударов российскими войсками по Украине — даже по районам, которые Москва называет территорией России — может снизить риск эскалации поражения важных военных объектов на территории России, сигнализируя при этом о желании продолжать боевые действия на территории Украины. Несмотря на то, что российское правительство, скорее всего, официально осудит удары как нападения на его территорию, заявление США о том, что удары были преднамеренно нацелены на силы за пределами России, будет сигналом к сдержанности, — говорится в докладе.

Эксперты считают, что несмотря на возможные потенциальные удары по России со стороны США, основной задачей является попытка избежать прямого столкновения НАТО и РФ.

В начале декабря президент Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны в настоящий момент нарастает. Он подчеркнул, что Москва не собирается размахивать ядерным оружием словно бритвой и рассматривает его в качестве средства защиты. Глава государства добавил, что ядерное оружие является сдерживающим фактором, но не провоцирующим.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, предупреждал, что даже при неядерном столкновении двух ядерных стран существует высокий риск перерастания в ядерный конфликт. Он напомнил о совместных заявлениях ядерных государств о недопустимости развязывания такого конфликта.