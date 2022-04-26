Ракеты ВКС за ночь поразили четыре военных объекта ВСУ Минобороны: ракеты ВКС за ночь поразили четыре военных объекта ВСУ в Харьковской области

Высокоточные ракеты ВКС с воздуха уничтожили четыре военных объекта ВСУ в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Среди них два склада боеприпасов, а также два места сосредоточения живой силы и военной техники.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины. В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области, — сказал Конашенков.

Кроме того, по информации оборонного ведомства, в районах Весёлое и Пришиб уничтожены две пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «Оса АКМ», в районах Новосёловки и Славянска ликвидированы два склада с боеприпасами.

Ранее вооружёнными силами РФ была взята под контроль база хранения и ремонта техники украинской армии. По информации Минобороны России, подразделения ВСУ, вынужденные отступить, оставили часть и всё её содержимое. На её территории обнаружили комплексы противовоздушной обороны, боеприпасы к ним, а также средства связи.