Ракетный эсминец ВМС США направился в Чёрное море

Американский эсминец USS Ross направился в акваторию Чёрного моря. Корабль будет участвовать в военных учениях Sea Breeze 2021, говорится в Twitter-аккаунте Шестого флота ВМС США.

Американский ракетный эсминец USS Ross отправился <...> в Чёрное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze более чем 30 стран со всего мира, — указано в сообщении.

В манёврах будут задействованы пять тысяч военнослужащих, около 32 кораблей и 40 самолётов.

Ранее сообщалось, что британский эсминец Defender нарушил границы России в Чёрном море. Российским пограничникам пришлось произвести предупредительные выстрелы, истребитель Су-24М произвёл предупредительное бомбометание. После этого корабль покинул российские территориальные воды. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цель провокации с эсминцем. По её словам, такие действия создаются для укрепления в информационно-политическом пространстве мифа о якобы российской угрозе.