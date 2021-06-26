Ракетный эсминец ВМС США направился в Чёрное море

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 26, 2021
В манёврах будут задействованы пять тысяч военнослужащих, около 32 кораблей и 40 самолётов.
Ранее сообщалось, что британский эсминец Defender нарушил границы России в Чёрном море. Российским пограничникам пришлось произвести предупредительные выстрелы, истребитель Су-24М произвёл предупредительное бомбометание. После этого корабль покинул российские территориальные воды. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цель провокации с эсминцем. По её словам, такие действия создаются для укрепления в информационно-политическом пространстве мифа о якобы российской угрозе.