Ракета с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС

Фото: Joel Kowsky/Nasa/Global Look Press

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находится в том числе российский космонавт Константин Борисов. стартовала к Международной космической станции c космодрома в США, запуск был показан в ходе прямой трансляции на сайте NASA. Ожидается, что стыковка корабля с МКС произойдет около 15:50 27 августа.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в 03:27 (10:27 мск) с космодрома в космическом центре Кеннеди, штат Флорида. На борту корабля помимо Борисова находятся астронавт NASA Жасмин Могбели, космонавт Европейского космического агентства из Дании Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

Изначально полет должен был состояться 17 августа, однако позднее он был перенесен на 25 августа, вскоре запуск также перенесли. В организации подчеркнули, что время потребовалось для проверки готовности стартовой площадки после недавнего запуска корабля Falcon Heavy.

Ранее летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал, как подготавливают кандидатов к полету на МКС. По его словам, они проходят жесткую тренировку.