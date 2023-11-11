Раиси призвал «задействовать все средства» для прекращения войны в Газе

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эбрагим Раиси

Президент Ирана Эбрагим Раиси в ходе экстренного заседания Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде призвал «задействовать все средства», чтобы заставить ЦАХАЛ прекратить боевые действия в секторе Газа. В частности, он предложил вооружать палестинцев. Трансляцию встречи вел саудовский новостной ресурс Saudi On Demand.

Мы целуем руки ХАМАС за его сопротивление израильскому режиму. Нужно задействовать все средства, чтобы заставить США и Израиль прекратить боевые действия, — заявил он.

Кроме того, Раиси подчеркнул, что Иран требует открытия КПП «Рафах» без ограничений и условий. Он также выступил с предложением ввести санкции против Тель-Авива, в том числе эмбарго на поставки нефти, а также прекратить любую торговлю.

Ранее Раиси заявил, что страны, поддерживающие Израиль, являются соучастницами преступлений против палестинского народа. По его словам, Иерусалим действует смелее благодаря поддержке США. Президент Ирана уверен, именно Вашингтон проложил Израилю «путь для убийства палестинцев».

До этого верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал немедленно прекратить любые торгово-экономические связи с Израилем из-за его действий в секторе Газа. По его словам, мусульманские страны должны отказаться от экспорта нефти и продовольствия в еврейское государство.