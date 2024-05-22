Раиси готовился посетить страну СНГ до крушения вертолета Симонян: Раиси готовился посетить Армению до крушения вертолета

Ереван и Тегеран до крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси готовили его визит в Армению, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. Он также выразил свои соболезнования в связи с гибелью иранского президента во время посещения посольства Ирана в Ереване, передает Sputnik Армения.

Вы знаете, что готовился визит президента Раиси в Республику Армения, который был для нас очень важен. Мы очень сожалеем по поводу произошедшего. И президент, и глава МИД Ирана вели активную работу в регионе, — сказал Симонян.

Вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился 19 мая. Помимо Ибрахима Раиси, на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, пятничный имам города Тебриз и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан. Ранее стало известно, что всех их посадили в один вертолет в последний момент. Воздушным судном управляли военные летчики, сам борт был оснащен трекерами. Мнения о причинах крушения вертолета с Раиси разнятся: от сложных погодных условий до обвинений в адрес США и Израиля.

21 мая в иранском Тебризе прошла церемония прощания с Ибрахимом Раиси, разбившемся на вертолете. Иранцы собрались оплакать погибшего и семерых членов его окружения. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур.