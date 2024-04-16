Raiffeisen Bank International опровергла данные о планах остаться в РФ

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Информация о планах банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от выхода из России, которая была распространена в СМИ, не является достоверной. Банк подтвердил, что объявления о вакансиях не отражают реальных мер, которые банк сейчас принимает для уменьшения своего бизнеса в РФ, и не соответствуют дальнейшим планам организации для российского рынка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

За последние два года объем кредитов в России сократился на 56%, и в финансовом году 2024 RBI планирует продолжать уменьшать свой бизнес в стране. Банк работает над потенциальной сделкой, которая приведет к выводу Raiffeisenbank из состава группы. Для этого необходимо заполнять или доукомплектовывать вакансии, связанные с банковскими операциями, чтобы быть готовыми к продаже.

Увеличение числа сотрудников и соответствующих расходов направлено на обеспечение автономности Raiffeisenbank в области информационных технологий перед возможной сделкой и не связано с расширением бизнеса, — говорится в сообщении.

Ранее банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) опровергла сообщения СМИ об угрозах Минфина США ввести санкции против организации из-за ее работы в России. В банке рассказали, что штаты не обвиняли группу в нарушении санкций.