Rai Al Youm: Саудовская Аравия отвернулась от США, примкнув к России и КНР

Обозреватель британской газеты Rai Al Youm Халид аль-Джауси предположил, что в Саудовской Аравии решили отвернуться от Вашингтона. Более перспективным там посчитали союз России и Китая, сообщает РИА Новости.

По его словам, у наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда отношения с США испортились при президенте Джо Байдене. Теперь в странах Персидского залива стали понимать, что влияние Вашингтона в мире снижается, а возрастает влияние Москвы и Пекина.

Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всём Ближнем Востоке, — считает автор публикации.

Он добавил, что Саудовская Аравия ранее проигнорировала просьбу Байдена об увеличении добычи нефти, когда встал вопрос о мерах по снижению цены на неё. Там помнят об обвинениях Вашингтона в адрес Эр-Рияда в нарушениях прав человека, подчеркнул Халид аль-Джауси.

Ранее стало известно, что властям США не удалось сплотить страны мира против России на фоне ситуации на Украине. Многие из них считают, что экономическая блокада РФ повредит им самим. Действия Вашингтона против России отказались поддержать даже некоторые его союзники, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия и Израиль, пишет издание Foreign Policy.