Канадские инструкторы обучали представителей националистического полка «Азов» в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине, об этом сообщает радиостанция Radio-Canada со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что канадские власти выделили на обучение почти $1 миллиард.

Канада потратила почти $1 миллиард на обучение украинских сил с 2014 года. Часть средств также пошла на обучение бойцов полка «Азов», — говорится в сообщении радиостанции.

Минобороны США ранее выступило с рядом противоречивых заявлений по поводу того, проходят ли украинцы обучение у американского персонала, Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что обучением украинских солдат уже занимаются, в то время как командующий американскими силами в Европе Тод Уолтерс не подтвердил эту информацию.

Начальник штаба американских сухопутных сил генерал Джеймс Макконвилл также сказал журналистам, что американцы сейчас не обучают украинцев.

Ранее РИА Новости писало, что украинские военные, которые в настоящее время находятся в Донбассе, проходили обучение у инструкторов британского Королевского танкового полка. По информации агентства, подполковник именно этого подразделения Эванс подписывал сертификаты об окончании курсов.