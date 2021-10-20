Радикальное крыло «Талибана» поощрило семьи террористов-смертников

Самое радикальное крыло «Талибана» «Сеть Хаккани» (обе запрещены в России) поощрило семьи террористов-смертников, погибших за последние 20 лет. Все они получили по 10 тысяч афгани ($110), сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным издания «Коммерсант», с родственниками погибших террористов-смертников
Встреча состоялась в пятизвездочном отеле Intercontinental в Кабуле. Там семьям раздали деньги, а также пообещали выделить по земельному участку.
Известно, что среди участников «Сети Хаккани»
Сам Сираджуддин Хаккани с 2007 года находится под санкциями ООН, Госдеп США объявил его особо опасным международным террористом.
Ранее на востоке Афганистана в городе Джелалабад прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека. Самодельное взрывное устройство сработало на одной из оживлённых улиц в тот момент, когда там проезжало транспортное средство, принадлежащее захватившим власть в Афганистане боевикам движения «Талибан».