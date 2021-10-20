Радикальное крыло «Талибана» поощрило семьи террористов-смертников

Самое радикальное крыло «Талибана» «Сеть Хаккани» (обе запрещены в России) поощрило семьи террористов-смертников, погибших за последние 20 лет. Все они получили по 10 тысяч афгани ($110), сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным издания «Коммерсант», с родственниками погибших террористов-смертников встречался глава МВД Афганистана в правительстве талибов Сираджуддин Хаккани. Именно он, по данным РИА Новости, с 2001 года возглавлял наиболее радикальное, непримиримое крыло движения талибов, созданное его отцом - «Сеть Хаккани».

Встреча состоялась в пятизвездочном отеле Intercontinental в Кабуле. Там семьям раздали деньги, а также пообещали выделить по земельному участку.

Известно, что среди участников «Сети Хаккани» есть высококвалифицированные специалисты, которые обладают навыками сборки самодельных взрывных устройств и реактивных снарядов. Часто её методами ведения войны были нападения смертников и атаки с использованием транспортных средств с бомбами.

Сам Сираджуддин Хаккани с 2007 года находится под санкциями ООН, Госдеп США объявил его особо опасным международным террористом.

Ранее на востоке Афганистана в городе Джелалабад прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека. Самодельное взрывное устройство сработало на одной из оживлённых улиц в тот момент, когда там проезжало транспортное средство, принадлежащее захватившим власть в Афганистане боевикам движения «Талибан».