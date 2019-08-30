Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко большинством голосов. Решение поддержали 317 депутатов при необходимом минимуме в 226 согласных парламентариев,
Увольнять и назначать генпрокурора по украинским законам должен президент. Но сначала это решение должен одобрить парламент. Представление об увольнении Луценко несколько раз вносил в Раду президент Владимир Зеленский. Сам генпрокурор неоднократно заверял о своей добровольной отставке после парламентских выборов.
После принятия решения об увольнении Луценко с должности генпрокурора Рада принялась рассматривать вопрос о назначении на неё Руслана Рябошапки.
Ранее News.ru сообщал, что Киевский окружной административный суд открыл дело, истцы по которому требуют установить запрет на выезд с Украины генеральному прокурору страны Юрию Луценко. Иск подал бывший мэр украинской столицы Леонид Черновецкий.