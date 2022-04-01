Рада повысила налоги для компаний, работающих в России и на Украине

Верховная рада Украины поддержала увеличение налогов для международных компаний, продолжающих работать в России и на Украине. Как написала глава фракции «Слуга Народа» Елена Шуляк в Telegram-канале, для них введён коэффициент 1,5 к ставкам налога на прибыль.

Верховная рада проголосовала за закон №7232 об увеличении налоговой нагрузки для компаний, которые продолжают работать в России… Международные компании, подразделения которых продолжают работать в России, облагаются налогом с коэффициентом 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество, — написала она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной cпецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвeргаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В связи с этим на Россию обрушилась волна caнкций со стороны других государств. В частности, Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России в ответ на решение президента Росcии о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Укрaины.